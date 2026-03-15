5人組ロックバンド「Sadie」が3月18日、東京・Zepp新宿で結成21周年記念ワンマンライブを開催する。これに先立ち、ギターの美月がスポニチアネックスの単独インタビューに応じた。昨年末に発表されたセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」。活動休止までの後期楽曲を中心に再構築された本作で、ラストに置かれたのが「Voyage」だ。約8年半の空白が彼らに“変えたもの”と“変えなかったもの”とは何か。（ヴィジュアル