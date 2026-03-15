タレントのトリンドル玲奈が１０日付で自身のインスタグラムを更新。黒髪から金髪にイメチェンした姿を披露した。「『ミステリーアリーナ』５月２２日全国公開です」と投稿。派手な衣装に、最近の黒髪から一変した金髪外ハネヘア姿を公開した。この投稿に「か！かわいい！待ち受けにしました」「お人形さんみたい可愛い」「衝撃的な可愛いさで思わず目が覚めました♥」「めっちゃ似合ってるやん」といった声が寄せら