アイドルグループ「AKB48」の第1期生として活躍した“神セブン”のひとり高橋みなみが、洗足学園音楽大学の客員教授に就任し話題になった。今後は、学生たちに講義やワークショップを行って創造力や主体性を育むことを目指しているそうで、「メディアの現場やステージで、多くの人と向き合いながら活動してきた自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんにとって、何かのヒントになれば、これほど嬉しいことはあ