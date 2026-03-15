ガイ・リッチーが監督した映画『スナッチ』が2001年に日本公開されて3月で25周年を迎える。ファンキーな登場人物、スタイリッシュなカメラワーク、編集に当時「カッコいい…」と心を掴まれた現在30代〜50代の映画ファンも多いはず。今回はそんな『スナッチ』に出演していた大物キャストを振り返る！【写真】みんなダンディなイケオジになってる！映画『スナッチ』出演者の現在『スナッチ』は、ロンドンを舞台に、宝石強盗で