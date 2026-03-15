WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークには、前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いたラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せ、大谷翔平投手（ドジャース）と再会のハグを交わした。ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌート