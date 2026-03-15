リーダーになった途端、周りから厳しい目にさらされたことはありますか？ 友人の小6の娘は、代表になった途端、心ない言葉に悩まされたようで……。体験談を聞きました。 リーダーなんだから！？ リーダーで苦労を知った娘は、人の気持ちがわかる優しい人間へと成長していくはず。これからもそんな彼女を応援して励ましていきたいと思います！ 【体験者：40代・女性パート