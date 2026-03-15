◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を目指す侍ジャパンが１４日（日本時間１５日午前１０時８分開始予定）、準々決勝のベネズエラ戦を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、試合前練習でフリー打撃を行った。元侍のヌートバーはケージ横でそれを見守った。大谷は東京ドームで行われた１次ラウンドＣ組で大暴れ。６日の初戦・台湾戦では両軍無得点の