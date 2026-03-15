インスタグラムで報告女子プロゴルファーの田村亜矢が14日までにインスタグラムを更新。23年を最後に国内ツアーに出場していなかったが、その理由を明かした。ファンからは驚きや祝福の声が集まっている。2017年のプロテストに合格し、レギュラーツアー通算66試合に出場している28歳。ただ23年10月のマスターズGCレディースを最後に、国内ツアーには出場していなかった。約2年ぶりにインスタグラムを更新した田村は「お久し