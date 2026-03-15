第４９回日本アカデミー賞の授賞式に参加した俳優・山田裕貴の珍しいスーツ姿に注目が集まった。山田は映画「爆弾」（永井聡監督）で優秀主演男優賞を受賞。黒いスーツ姿で登壇した。そのスーツがちょっと珍しいデザイン。肩の部分がつぎはぎのようになっており、袖も糸が出ている。山田はこの独特なスーツに、白いスニーカーを合わせた。自身のインスタグラムで「アカデミー賞衣裳について」と題して、このスーツについて