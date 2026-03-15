14歳下の俳優・細谷祐介(31)と1月に結婚したことを発表した女優の伊藤歩(45)が14日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚祝いに贈られた品物の一部や、ケーキ等を披露した。 【写真】14歳年下のイケメン俳優夫180cmの長身細マッチョ？ 伊藤は「皆さまからの結婚への祝福のお言葉そして愛溢れるプレゼント本当にありがとうございました」とケーキを掲げた笑顔の写真をアップ。バカラのグラスや伊藤の誕生