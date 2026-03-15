ポール・マッカートニーが、1980年にジョン・レノンが亡くなった直後に妻オノ・ヨーコと電話で話した際のやり取りを回想した。2015年に行われたインタビューが、ヴァニティ・フェア誌で全文公開され、発言の詳細が明らかになった。ポールによると、ヨーコは通話の中でジョンについて「ゲイだったかもしれない」と口にしたという。 【写真】世紀の愛を貫いたジョン・レノンとオノ・ヨ