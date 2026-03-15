神戸DF永戸勝也が1ゴール1アシストの活躍を見せたヴィッセル神戸は3月14日、明治安田J1百年構想リーグの第6節で名古屋グランパスと対戦し、3-0で勝利した。左サイドバックでスタメン出場したDF永戸勝也が1ゴール1アシストの活躍を見せ、「手応えは完璧」と自身が決めた3ゴール目を自画自賛した。永戸は前半13分、左サイドから右足クロスでFW小松蓮のゴールをアシストすると、後半43分には、ペナルティエリア手前から左足ボレー