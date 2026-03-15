NECナイメヘンのMF佐野航大の市場価値に脚光飛躍的な成長を続けるオランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大はクラブで最も価値のある選手となっていたようだ。ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」は先日、選手の市場価値データをアップデート。佐野は前回（昨年12月）の600万ユーロ（約11億円）から1200万ユーロ（約22億円）と倍増でキャリアハイを大きく更新した。NEC専門サイトの「FORZANEC.NL」は「NECの複数の選手の株