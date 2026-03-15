ペトロヴィッチ監督とスキッベ監督がお互いを称えた明治安田J1百年構想リーグ第6節が各地で行われ、豊田スタジアムでは名古屋グランパスとヴィッセル神戸が対戦。神戸が3-0で勝利した一戦で、両指揮官が試合後の会見で互いのプレーを称え合った。試合は前半12分、神戸が左サイドから攻め込み、DF永戸勝也が右足でクロス。これをFW小松蓮がヘディングで合わせ、神戸が先手を取った。名古屋もボランチで出場したMF高嶺朋樹が最終