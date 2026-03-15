塩貝健人が大きな夢を語る理由ブンデスリーガの衝撃、四軍から這い上がった反骨のルーツ、そして安定を捨てた決断。3回にわたって紐解いてきたストライカー・塩貝健人の物語は、ここから未来へと繋がっていく。「いずれはレアル（・マドリー）に行きたい」時にビッグマウスと揶揄されるその言葉は、単なる若さゆえの過信なのか、それとも根拠のある確信なのか。高校時代、中村憲剛氏に問われて「挙げた手」から始まったワール