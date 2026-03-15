『聞書 戦前の暮らし方』（古川柳蔵・三橋正枝 編）特異な事件は詳細な記録が残るのに、「当たり前の日常」は、時のあわいに消え去ってしまう。個々の記憶には残っても、それを語る機会すら多くはない。日々を確かに彩っていた光景を、ほんの時折思い出しては懐かしむのがせいぜいなのではなかろうか。【画像】わら草履を編み、ランプを磨く…大正生まれ600名が語った「戦前の暮らし方」を見る本書は、今ではもう「当た