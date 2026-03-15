開通した「三遠南信道」これがらが難関だらけ!?2026年3月14日、愛知県で「三遠南信道」鳳来峡IC〜東栄IC間7.1kmが開通。新東名高速（浜松いなさJCT）から北へ、愛知県東部や静岡県浜松市北部の山間部へ続く27.9kmの自動車道が1本につながりました。【超壮大！】これが三遠南信道と、「一番ヤバい」未開通部です（地図／写真）三遠南信道は中央道の飯田山本ICから浜松いなさJCTに至る計画延長約100kmの路線。中部地方の山間部を