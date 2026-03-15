2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。ひとりが頑張ることの限界今、「優秀なひとり」が上意下達で牽引できるほど、社会はのんびりしていられなくなりました。働き盛りになり40代、部下も増え、自分ももちろん忙しい。飽和した市場でどうやっ