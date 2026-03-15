プレミアリーグ第30節が14日に行われ、ウェストハムとマンチェスター・シティが対戦した。首位アーセナルを追いかける2位マンチェスター・シティは、31分にベルナルド・シウバが角度のないところから鮮やかなチップキックを沈めて先制に成功する。しかし、その4分後にウェストハムがコーナーキックからコンスタンティノス・マヴロパノスが同点ゴールを挙げて、試合は振り出しに戻る。後半はマンチェスター・シティが攻め立