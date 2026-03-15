強力打線が機能するドミニカは、チームのムードも最高だ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの優勝を目指す米国代表は、現地時間3月13日にベスト8でカナダ代表と対戦し、5-3で白星を手にした。現地時間15日の準決勝で米国はドミニカ共和国と決勝行きを懸けて戦う。ベスト4一つ目のカードは、優勝候補同士による顔合わせとなった。【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが