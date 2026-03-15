Ⓒ2026「361 WHITE AND BLACK」製作委員会（内藤 由起子：囲碁ライター）今、時を同じくして「囲碁」を題材とした2本の映画が注目を浴びている。『361 -White and Black-』と『ハルカナ〜碁盤は知っているので捨てないでください〜』だ。これまでも囲碁をテーマにした映画はあった。記憶に新しい草磲剛主演の『碁盤斬り』（2024年）は国内ではもちろん、海外でも高い評価を得た。今回の2作も囲碁がテーマであるが、