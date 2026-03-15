◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）引退試合を迎えた長野久義さん。応援歌が鳴り響く中、迎えた最後の打席でヒットを放ち、会場が歓喜に包まれました。日本ハムの柳川大晟投手と対戦するとカウント1-1から3球連続ファウルで粘り、追い込まれた6球目。外角高めのストレートを捉え、二遊間を抜けるセンター前ヒットをマーク。長野さんの勇姿を総立ちで見守る巨人ナインは、打った瞬間喜びを爆発させました。