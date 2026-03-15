イラン側は、石油施設が攻撃されれば「アメリカと関連する中東地域のすべての石油施設を破壊する」とし反発を強めています。アメリカ中央軍は14日、ペルシャ湾にあるイランの原油輸出の拠点カーグ島への攻撃について、機雷の貯蔵施設など90以上の軍事目標を攻撃したと発表しました。一方、この攻撃についてイランの軍事当局者は、「アメリカ軍がUAE=アラブ首長国連邦から行った」と主張。その上で、「イランにはUAEの港湾や桟橋、