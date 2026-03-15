準々決勝で日本代表と対戦■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）ベネズエラ代表は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で日本代表と対戦する。試合前、会見に臨んだオマル・ロペス監督は「大谷はやはり特別な存在です」と、大谷翔平投手を封じることに意欲を示した。日本戦には左腕のレンジャー・スアレス（レッドソックス）が先発する。「試合の序盤、彼は左腕（スアレス）