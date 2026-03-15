DeNAでプレーした三嶋一輝氏の引退試合で昨季限りでDeNAを戦力外になり、現役を引退した三嶋一輝氏の引退セレモニーが14日、横浜スタジアムで行われた。球場には同氏を労う多くの花が届けられていたが、そのうちの1人の名前にファンが歓喜している。スタジアムの関係者入口にズラリと並んだフラワースタンド。多くの球界関係者らから届いており、通路を華やかに彩っていた。そのうちの1基には「シカゴ・カブスタイラー・オ