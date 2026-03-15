食べることが大好きで、同じくらいお酒も好きという知英さん。お酒好きが高じて、先ごろ日本酒をプロデュースする機会にも恵まれた。飲食には時代に伴うブームがあるが、いま韓国では何が流行っているのだろう？最近のお酒の流行や知英さんプロデュースの日本酒についてもお聞きした。韓国の若者の間で流行っているお酒は？食事のマナーも国によってさまざま。韓国では、ご飯はスプーンで食べるというイメージがあるが、実際はど