大谷翔平の侍ジャパン合流以降、エンタメの話題はWBC一色が続いている。なかでも開幕から注目を集め続けているのがNetflixの独占配信だ。画質の良さや侍ジャパン以外の試合へのアクセスのしやすさ、革新的な映像演出などが称賛される一方、制作を日本テレビに委託したことで「地上波とあまり変わらない」という声も少なくない。芸能人の起用に代表される前時代的な手法や、高齢者層へのサポート不足など、課題も浮かび上がっている