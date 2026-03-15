前編記事【小泉進次郎防衛大臣が訪れた“謎の小さな軍需企業”の正体】より続くネロス社が考える「若い世代の責任」小泉防衛大臣がネロス社を訪問した1月13日夜、在ロサンゼルス日本国総領事館では、東日本大震災の「トモダチ作戦」15周年を記念する祝賀行事が開かれ、日米の防衛関係者約160人が、大臣とともに日本酒を酌み交わした。ヒチワ氏とアンダーソン氏らもその場に参加した。「周囲の人々は、まだ二十代前半の私たちの若さ