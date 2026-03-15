2025年から続く株高は「高市トレード」と呼ばれ、今年も日経平均株価は上昇の一途だった。だがここに来て、イラン戦争が世界情勢を揺るがし、株価は乱高下を繰り返している。前編記事『イラン戦争で高市トレードは終わるのか…乱高下する相場で狙いたい日本株「定番の18銘柄」』より続けて、この相場をどう読むかを検討していく。金融銘柄は「推奨」ではなく“警戒”銀行セクターは一見、金利上昇の恩恵を受けるようにも思えます。