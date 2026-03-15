世界的な抹茶人気の高まりを背景に、飲料メーカー各社が抹茶商品を相次いで投入している。それぞれ特徴の異なる抹茶飲料を展開しており、新たな市場の創出を狙う。付加価値商品の開発に取り組む業界にとって重要なカテゴリーになりそうだ。「matcha LOVE」シリーズ伊藤園は抹茶ブランド「matcha LOVE(まっちゃ ラブ)」をリブランディングし、3月23日から「同 抹茶ベリーベリーラテ」「同 抹茶パンナコッタ」「同 抹茶アーモンドラ