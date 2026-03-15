それまで病気とは無縁だった美川さんを難病が襲った。だが、一切挫けることなく、元気に多くのファンを魅了する。その秘訣とは？前編記事『パーキンソン病を公表、80歳を迎える美川憲一のストイックすぎるトレーニングと食生活』より続く食欲、物欲が溢れんばかりにコロッケ：気力や活力はどうですか？治療薬でドーパミンを補えるとはいえ、維持するのは大変でしょうか？美川：それがね、欲はなくならないのよ。パーキンソン病は