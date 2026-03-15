スペイン出身のアドリアナさん（右）と、同郷のセサルさんは一緒に働きながら旅する生活を送っている＝2025年12月2日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々で出会ったデジタルノマドを追う連載の第9話。今回は「コーチング」で生計を立てる人々に焦点を当てる。タイの寝台列車で出会った23歳の元会計士はイスラム教徒の「ポルノ依存脱出」を支援するニッチ市場を開拓していた。一方で、十分なスキルのない「自