「月9をつくった男……なんか、なんじゃそりゃ！ってタイトルをつけられちゃったな（笑）。たしかに僕はフジテレビの演出家として、いくつもの『月9』ドラマにたずさわってきました。なかでも、メイン演出をつとめた『東京ラブストーリー』（1991年）が、はじめて『月9』の枠をブランドにしたとはよく言われます。国民がドラマに熱中したあの頃に何が起こっていたのか。ちょうどアナログからデジタルへと移り変わるタイミングで