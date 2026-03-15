今、社会問題となっているクマによる被害。「クマなど絶滅させてしまえばいい」と主張する人がいる一方、「クマは自然の中で重要な役割を果たしている」と擁護する人もいる。私たちはこれから、クマとどう付き合っていけばよいのか。著書に『クマは都心に現れるのか？』がある動物学者の小池伸介氏が答えを出す。「絶滅させてしまえばいい」という極論最近よく耳にするのが「クマなど絶滅させてしまえばいい」という極論である。九