韓国Mnetのグローバルオーディション番組「BOYS ? PLANET」よりデビューした8人組ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE(アルファドライブワン)」が、韓国デビューミニアルバム‘EUPHORIA’の発売を記念し日本で初めてのショーケースを開催。アルバム収録曲の披露やミニコーナー、サプライズ発表など...盛りだくさんの約1時間をレポートします♡ALPHA DRIVE ONEが、日本のファンと初対面！2026年3月13日（金）、韓国デビューミニ