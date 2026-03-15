「3月7日の誕生日はWBCの韓国戦で始球式を務めるはずでしたが、イラン情勢の緊迫を受けて、急遽、欠席。この日のために練習を重ねてきただけに、首相は残念そうにしていました」（自民党関係者）【写真】応援演説、笑顔で拳を突き上げる高市首相。他、テレビ朝日番組キャスター時代の高市早苗氏や参議院選挙に初出馬した時の高市早苗氏なども解散総選挙での歴史的な大勝から約1か月。大きな権力を手中に収めた高市早苗首相（65才