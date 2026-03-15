歌手・郷ひろみと、人気男性声優とのツーショットが話題になっている。「今夜は「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ３１００回記念コンサート」第２夜」と題し、１５日までに自身のインスタグラムを更新した郷。「宮野真守さんと歌うよ。素晴らしい表現力の宮野さんとのコラボ、これまでにない世界観の“駅”になっているよ」と告知し、共に歌唱する声優・宮野真守との上品なツーショットを公開した。この投稿にファンからは「とっても楽