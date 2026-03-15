それはぼく〈豆田新〉がまだ5歳くらいの時のこと。キッチンカウンターの上に物心つく頃にはもう飾ってあった写真のことを初めて彼は母〈くすか〉に尋ねたのだ。〈この人ってだれなの？と訊くと、母は、あ、それ、おとうさん。と答えた〉〈いたんだ、ぼくにも、とちょっとびっくりした〉角田光代氏の新刊『明日、あたらしい歌をうたう』は、それ以来、その写真の中の人を父親だと信じて育った〈あらた少年の第一章〉で始まり