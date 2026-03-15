今日15日(日)の日中は晴れる所が多く、春らしい暖かさが続くでしょう。九州から東北では花粉が大量に飛ぶため、マスクやメガネなどで対策をしてください。西日本中心に晴れ今日15日(日)は高気圧に緩やかに覆われ、沖縄や九州から近畿はおおむね晴れる見込みです。昼間は日差しがたっぷり届き、空気の乾燥が進むでしょう。火の取り扱いや肌の乾燥などにご注意ください。東海や関東甲信は午前を中心に晴れて、外のレジャーも楽しめま