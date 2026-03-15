SNSには、猫の写真や動画が溢れ、最近では、猫のAI動画も人気を集めている。そんな中、2月22日「猫の日」にちなんだイベントが議論を呼んだ。自分の愛猫といっしょに参加でき、写真撮影などができる、とうたうイベントが続出したからだ。猫好きたちからは、「猫は基本的に外が嫌い」「逃げたらどうする気？」「最近、この猫同伴イベントが多くて心配」といった声が上がった。「過去に京都でも同じような問題が起きたにも拘わらず、