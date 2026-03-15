【スナック千代子へいらっしゃい#136 母のほろ苦い夜】 進級や進学を迎えるこの時期、子どもの成長を実感している親御さんも多いのではないでしょうか。これまで親に頼っていたことも自分で出来るようになるとうれしい反面、少し寂しさがあるもの。「ウーマンエキサイト」と「まちcomi調べ」による約4500人の親を対象にしたアンケート調査（2020年）でも、子どもの成長に寂しさを感じたことがあると回答した親は8割以上でした。2