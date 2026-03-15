突然ですが、「パワハラ」の正式名称知っていますか？ニュースでもよく耳にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「パワーハラスメント」でした！パワハラとは「パワーハラスメント」を省略した言葉で、職場などにおいて立場や権限の強さを利用して相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。上司から部下への行為として語られることが多いですが、実際には同僚同士や部下から上司への行為が問題になる場合も