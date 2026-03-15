◇第6回WBCプエルトリコ―イタリア（2026年3月14日ヒューストン）プエルトリコが6点ビハインドの8回に意地を見せた。6点を追う8回に安打と2四球を絡めて無死満塁。内野ゴロの間に1点を返し、さらに相手の暴投でこの回2点目を奪うと7回までわずか3安打と精彩を欠いていた打線に火が付いた。なおも1死二、三塁から9番バスケスが右前に運び、2者が生還して2点差に詰め寄った。2死二塁から1番カストロは空振り三振。2番ヘ