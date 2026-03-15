2020年、米ホワイトハウスで署名式に臨むトランプ大統領（右から2人目）とイスラエルのネタニヤフ首相（同3人目）、アラブ首長国連邦（UAE、右端）とバーレーンの外相（いずれも当時、ホワイトハウス提供、ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は13日、バーレーンからイランへ弾道ミサイルが発射された可能性があると報じた。米軍とバーレーン軍のいずれが発射したかは不明としている。SNSに投稿