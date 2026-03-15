年金生活に入れば社会保険料の負担から解放されると思い込んでいたAさん（65歳）。「月16万円」が丸々もらえると信じて疑いませんでしたが、日本年金機構から届いたハガキに印字されていたのは、天引き後の「手取り額」でした。年金受給額の手取り減に直面し、老後生活が苦しくなってしまった60代男性の事例を紹介します。年金生活スタートも、1枚のハガキで発覚した「想定外の手取り額」Aさん（65歳）は、地元の印刷会社を定年退