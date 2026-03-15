日本と台湾の歴史を研究する陳韋辰（ちん・えいたつ）さん（57）が、日本統治時代の台湾で、新聞販売店を営んでいた日本人男性を捜している。当時、店で働いていた陳さんの知人が店主との再会を果たせずにこの世を去ったといい、その遺志を継いで情報提供を呼びかけている。【写真】恩人だった新聞販売店の店主を探していた台湾人のオノさん陳さんは台湾在住で、約30年前に日本へ留学したことがある。約10年前から、日本統治下で日