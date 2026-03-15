労働基準法改正に向けた議論が進んでいる。週48時間から40時間に労働時間が削減された1987年の大幅改正から約40年。働き方は多様化し、関係法制の見直しも迫られている。通常国会への法案提出は見送られたが、高市総理は施政方針演説で「柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進める」と表明した。日本成長戦略会議や規制改革会議などで労働時間規制の緩和に向けた検討が加速しそうだ。東京商工リサーチは、労基法改正の骨格を探っ