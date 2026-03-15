2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は2024年にツアー撤退を表明した上田桃子との練習内容について聞いた。【連続写真】腕は柔らかく使って下半身から切り返す上田桃子の全盛時のスイング◇◇◇上田桃子プロが2024年にツアー撤退を表明しました。2014年から上田プロの専属コーチになって11年。コーチとして、