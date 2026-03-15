●西美濃三人衆が織田信長に降る テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、8日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第9話「竹中半兵衛という男」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第9話より(C)NHK○「我らは今この時より、織田様に従いまする!」最も注目されたのは20時25分で、注目度80.0％。西美濃三人衆が織田信長に降ったシーンだ。小一