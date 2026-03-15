きょう15日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「姉さん、こだわりの美容」など3本を放送する。「姉さん、こだわりの美容」○「姉さん、こだわりの美容」サザエは買い物の途中、井戸端会議をしている主婦たちを見かける。その中の1人が、肌がとてもきれいになったと話題になっていた。聞けば、その主婦は美肌のために生活改善をしたという。感化されたサザエは、自分も美肌のために努力することにする。さ